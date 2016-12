El beltranense Antonino García Campeón del TC 2000

No era un fin de semana más. Era el que definía todo un año de trabajo para Antonino García quien se consagró campeón 2016 del TC2000 en el autódromo de la ciudad de Paraná donde se disputó la última fecha de la temporada.

El piloto de la Escuderia Fela ayer consiguió valiosos puntos para llegar como líder a la última final del año. Hoy largando desde la décima colocación se las arregló para terminar en quinta posición y de esta manera consagrarse como nuevo campeón.





Un año intenso





Desde comienzo de temporada el sureño sabía que había que trabajar mucho para volver a llegar a la última carrera del año y poder pelear por el título.





Junto con el equipo de Victor Rosso y que comanda Sebastián Martino tuvieron una gran regularidad que les permitió ser durante gran parte del torneo ser punteros.





En definitiva en la última competencia fue un mano a mano peleando con un gran rival: Martín Moggia (Fiat). La final fue intensa García largó desde el décimo puesto y su rival noveno.





En las primeras vueltas el piloto del Ford Focus pudo sobrepasar a su rival y desde allí empezó a construir su primer título de orden nacional.





La palabra de Antonino Garcia: "En el último tramo del campeonato hay muchas cosas, este fin de semana tenía todo para ganar el título, no podía fallar. Ya sabía lo que es perder en la última carrera y no quería que me volviera pasar. Trabajé todo el año y con la confianza que me dio el equipo me fui superando haciendo un año igual o mejor que el año pasado. Cuando ví la copa me ilusioné mucho, es lo que uno sueña de chico.





El año pasado me equivoqué y trabajé mucho, eso me fortaleció desde la primera carrera no tuvimos la pole pero me dí cuenta que teníamos un auto bárbaro. Para mí el auto es el mejor del automovilismo, nunca me dejó de a pie en todo el año, sumé puntos en las 12 carreras y eso fue clave.





La alegría es tan grande que es para adentro más allá de cuanto salte y levante las manos lo mayor pasa por dentro.





Voy a festejar en dos lugares, en La Plata con mis amigos y en unos días más con toda la gente de mi pueblo donde todo va a ser muy especial porque es un pueblo chiquito y toda la gente estaba pendiente y sé de todo el apoyo que me brindan. Todo esto me pone muy feliz.





¿Leo Monti? Un grande, es muy difícil. Yo recuerdo, como si fuera ayer, la primer reunión que tuve con él cuando llegué al equipo, en un principio parecía intimidante y que me hablara como tenía que correr, asimilé todo su aprendizaje, con mucho respeto, nunca una presión, eso te da mucha tranquilidad y confianza.





¿Sebastián Martino? Sería difícil describirlo en pocas palabras, pero lo que sé que es un gran tipo y que motiva mucho todo lo que hace, el aguante que tiene y la confianza que te da desde el año pasado, sobre todo después de lo que me pasó.





¿Víctor Rosso? Me abrió las puertas y me viene acompañando desde hace mucho tiempo, es el primero que me dio confianza y me dijo que quería que corra porque me decía que era muy rápido y que simplemente tenía que aprender a correr las carreras de mejor manera. Todo eso me sirvió mucho. ´





Final TC2000 - Paraná: 1) Manuel Luque - Renault, 2) Emannuel Caceres - Chevrolet, 3) Mariano Pernía - Renault, 4) Tomás Gagliardi Genne - Ford

5) Antonino Garcia - Ford





Campeonato 2016: 1) Antonino García - campeón - 327,5, 2) Moggia 308,5, 3) Luque 306, 4) Cáceres 262, 5) Rosso 261,5