Octava Edición del Tetratlón del Valle Medio y Cuarta Edición del Tetra Peques

Ambas pruebas se desarrollaran a partir de las 10 hs y tendrán como epicentro la Isla 92 de Choele Choel . El tetratlón por equipos es un deporte combinado y de resistencia, en el cual cada integrante realiza una sola disciplina deportiva, siendo su desarrollo mediante el sistema de relevos. Estas son: natación, ciclismo, canotaje y pedestrismo. El orden es el señalado y el cronómetro no se para durante todo el tiempo que dure la competición.





Los equipos configuran dos grupos por sumatoria de edad, los equipos que sumen entre los participantes más de cien años y los equipos que sumen menos de cien años. Estos podrán ser, según el reglamento estipula, tres categorías, mixto, masculino y femenino. La categoría mixta deberá estar integrada por dos (2) miembros de cada sexo.





También se puede participar en las categorías individuales, donde existen la individual masculino y femenino, divididos en dos grupos por edades, hasta 35 años y mayores de 36 años.





Las distancias a recorrer en cada disciplina son: natación 1.8 kilometros, ciclismo 20 kilometros, canotaje 6 kilometros y pedestrismo 10 km, realizándose la prueba en ese orden.





Los premios para la 8º Edición del Tetratlón del Valle Medio son la obtención de medallas participativas y premios en efectivo del 1º al 3º puesto para las categorías individual masculino y femenino de la clasificación general y efectivo del 1º al 3º puesto para la clasificación general por equipos.





La cuarta edición del Tetra Peques, destinada para niños y adolescentes, estará dividida en tres categorías, Sub 10, Sub 12 y Sub 14 y todas son por equipos libres. Los pequeños deportistas para la categoría Sub 10 consumarán las siguientes distancias por disciplina, natación 100 mts., ciclismo 2,1 km, canotaje 500 mts y pedestrismo 800 mts.; para la categoría Sub 12 las distancias son las siguientes: natación 200 mts., ciclismo 4,2 km, canotaje 1 km y pedestrismo 1 km y para la categoría Sub 14 natación 400 mts., ciclismo 8,4 km, canotaje 2 km y pedestrismo 2 km.

Para mayor información e inscripciones para cada competencia el interesado debe comunicarse con la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Choele Choel al Teléfono 02946-443978, al Email: deporteschoele@yahoo.com.ar o bien acercarse al Polideportivo Municipal -sito en calle Pacheco 1050- de nuestra localidad.





El valor de las inscripciones para el 8º Tetratlón del Valle Medio tiene un valor de $ 250 por persona, incluye seguro y kit de hidratación. En el caso del la 4º Edición del Tetra Peques la inscripción es gratuita y los niños deben contar con una autorización expresa de un mayor a cargo para poder participar.





