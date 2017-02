Martes y Jueves Cine en la Isla 92

Choele Choel.- Últimas funciones del Cine Móvil de Verano en Comunidad. La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel invita a la comunidad a disfrutar de las últimas funciones del Cine Móvil 2017 del Programa Verano en Comunidad.

La invitación es para el martes 21 de enero a las 21:30 hs en la Isla 92 frente al camping municipal, donde reprogramamos la película Inseparables que no pudimos proyectar por condiciones climáticas el jueves pasado.Inseparables es una película de comedia dramática argentina de 2016 escrita y dirigida por Marcos Carnevale. La cinta es una remake de la popular película francesa Intouchables, éxito mundial. La versión argentina está protagonizada por Oscar Martínez y Rodrigo De La Serna.Felipe un empresario adinerado que ha quedado tetrapléjico, debido a un accidente, está buscando a un asistente terapéutico. Se presentan varios muy calificados, pero él decide tomar al ayudante de su jardinero, Tito que ha decidido renunciar. Tito no reúne ni por cerca las condiciones requeridas para tal empleo, cosa que notan inmediatamente las personas más cercanas a Felipe: Verónica e Ivonne su ama de llaves, pero Felipe mantiene firme su decisión. Tito es la única persona, en mucho tiempo, que no lo trata con compasión.El jueves 23 de enero se proyectará a modo de cierre del Ciclo una película comercial a la misma hora y en el mismo lugar Batman v Superman el amanecer de la Justicia, una película de superhéroes estadounidense basada en los personajes Batman y Superman de DC Comics, distribuida por Warner Bros.Ante el temor de las acciones que pueda llevar a cabo Superman, el vigilante de Gotham City aparece para poner a raya al superhéroe de Metrópolis, mientras que la opinión pública debate cuál es realmente el héroe que necesitan. El hombre de acero y Batman se sumergen en una contienda territorial, pero las cosas se complican cuando una nueva y peligrosa amenaza surge rápidamente, poniendo en jaque la existencia de la humanidad.Con el río como marco natural el ciclo del cine Móvil 2017 cierra su programa con una película nacional el martes y otra comercial el jueves para compartir en familia.-