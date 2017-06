Darwin festeja inaugurando el Aula Taller Móvil

Darwin.- En el marco de las actividades programadas por el 119º Aniversario de la localidad, la Municipalidad de Darwin ha previsto la inauguración del Aula Taller Móvil del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro para el dictado de los Cursos de Refrigeración y AutoCad.

A las 11 horas está previsto el izamiento de la Bandera Nacional en la plaza central y posteriormente sobre la Calle Primeros Pobladores la comitiva se trasladará para la presentación del Aula Móvil que comenzará a dictar los cursos el lunes 3.





Estas unidades móviles son estructuras transportables equipadas con la más moderna tecnología de acuerdo a los requerimientos de capacitación, cuenta con equipamiento, insumos, elementos de seguridad y dispositivos multimedios necesarios para el dictado de cada uno de los cursos de formación profesional propuestos. El Programa de ATM es promocionado por el Ministerio de Educación de la Nación y las gestiones locales fueron realizadas por el CEAER -Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales -.





El Presidente del Concejo Deliberante Luciano Islas señaló que “ nos parecía muy importante festejar este aniversario, además de las otras actividades, con una actividad que promoviera la educación no formal de jóvenes y adultos como modo de potenciar la formación profesional y nuestra preocupación por los jóvenes”, también indicó sobre la respuesta a las inscripciones; “a dos días se cubrieron todos los cupos, aún con listado de suplentes, 130 inscriptos, no sólo de Darwin, sino de todas las localidades del Valle Medio, esto nos gratifica mucho porque habla de la necesidad de capacitaciones en temáticas con salida laboral, una política municipal que venimos desarrollando y que pensamos darle continuidad a través de distintos programas”. Finalmente señaló que “esto no sería posible sin la permanente colaboración del CEAER y del Ministerio de Educación de la provincia”.-