Capacitación sobre periodismo digital

Choele Choel.- La Periodista web y Comunicadora social Cecilia Soberón estará ofreciendo en valle medio un curso taller intensivo sobre medios digitales. La actividad se desarrollará el 4 de agosto en la sala de conferencias del Hotel Rucantú, desde las 19:30 horas.

El taller que lleva por título “Como crear un sitio web y no morir en el intento”, esta orientado a trabajadores de prensa, estudiantes de la materia e interesados en general, que quieran conocer más sobre medios digitales y herramientas de periodismo digital.





El curso taller intenta instruir a futuros periodistas y trabajadores de prensa como iniciarse en el mundo digital a partir de la experiencia del portal Cutral Co al Instante que cumple nueve años de existencia. Además se ofrecerán herramientas a utilizar por un periodista móvil.





En la jornada, que se desarrollara en la ciudad de Choele Choel, se pretende aportar un acceso fácil de los trabajadores de prensa al mundo digital, a partir del uso de herramientas que están a la mano para todos los interesados.





También debatir sobre los cambios que lo digital implica para el periodismo y por qué algunos temas no cambian a pesar del paso del tiempo.





La capacitación con una duración de cuatro horas, se dividirá en dos módulos, y recorrerá aspectos relacionados al acceso, costo, alcance, como atraer lectores, herramientas web y recomendaciones.









A cargo de la capacitación estará Cecilia Soberón, quien desde el año 2009 lleva adelante el sitio web “CutralCo al Instante”





Sobre Cecilia Soberon:





Estudios:

Año 1994 Comunicador Social General Roca – Río Negro Unv. Nacional del Comahue

Año 2011 Taller de Capacitación sobre herramientas Google para periodistas FOPEA

Año 2011 “Periodismo Hiperlocal” Knight Center for Journalism in the Americas

Año 2013 “Emprendimientos digitales del Comahue” Universidad Nacional del Comahue

Año 2016 “Especialización en Comunicación y Culturas Comporáneas” En curso Universidad Nacional del Comahue





Experiencia Laboral

Oct. 2009 – 2016 CUTRALCO AL INSTANTE, sitio web de noticias

Mar 1999–Abr 2014 LA MAÑANA DE NEUQUEN

Mar – 2006 NOTICIERO TV ABIERTA

Mar – Dic 2006 “Crónicas del Crimen”





Otros trabajos

Conducción en radio: FM Municipal- Fm Fuego, Fm Top Hit

Comunicación Institucional: Prensa en ENIM

Producción Documental Zoom: En JV TV por cable