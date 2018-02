Cine Móvil Casi Leyendas

Choele Choel.- La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Choele Choel invita a la comunidad a disfrutar del Cine Móvil 2018. Este jueves 1 de febrero a las 21:30 hs con otra gran propuesta para todos.

Casi leyendas es una película de comedia argentina-española de 2017. Está escrita y dirigida por Gabriel Nesci. La película está protagonizada por Diego Peretti, Diego Torres y Santiago Segura.





Axel, un español muy particular, decide emprender la búsqueda de sus ex compañeros en Buenos Aires. Hace 25 años atrás, ellos formaron un grupo musical que estuvo a punto de ser famoso pero, por misteriosas razones, nunca lo logró. Ahora Axel va a tener que reencontrarse con Javier, un profesor que no logra comunicarse con su hijo adolescente, y Lucas, un presumido y mujeriego abogado que pierde su trabajo de un día para el otro. Los espera un doble desafío: ser la banda que siempre soñaron y, de paso, intentar solucionar sus calamitosas vidas.





El Cine Móvil se realiza todos los martes y jueves en la Isla 92, con una muy buena respuesta de la gente a la invitación de disfrutar de una peli con el marco que este espacio puede brindarnos. Para vivir las noches de verano al aire libre te esperamos, trae tu reposera y una mantita por si refresca.