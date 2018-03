Destacada actuación de Olga Collueque en las Olimpíadas de la Tercera Edad

Choele Choel.- La choelense Olga Collueque participó en las Olimpiadas para la Tercera edad en Puerto Madryn y logró el máximo escalón del podio en natación y jabalina. Contó que participó sin entrenar porque la entusiasmaron sus pares de La Pampa. La alegría de los logros obtenidos la motivó y quiere entrenar en varias disciplinas para el año próximo cuando se realicen Olimpiadas especiales por los 30 años de ese evento que se realiza en la ciudad potuaria chubutense.

Olga está eufórica. No tanto por las copas y por haberse traído dos títulos de campeona, sino por las amisatades que cosecha en cada evento en el que participa. Sueña con que haya más choelenses que la acompañen pues hay algunas competencias que se hacen en pareja tanto del mismo sexo como mixtas.





Al relatar la experiencia personal de estas olimpiadas en Madryn, Olga no duda en decir que la experiencia “fue muy agradable”. Antes de la repregunta, se apura a contar que en esta oportunidad “había gente desde Jujuy a Tierra del Fuego porque no sólo había actividades deportivas sino también culturales como danzas, tango, todo tipo de folklore. El norte trae mucho ballet. Hicieron presentaciones muy buenas. Eso era todas las noches algo diferente” cuenta, con un rostro iluminado de entusiasmo.





En la charla describe que Puerto Madryn es sede permanente de ese tipo de eventos que el año próximo totalizarán las 3 décadas. Como si todavía estuviera viviendo esas maravillosas horas, recuerda que en la edición de este año “también hubo concurso de disfraces; el concurso de la chica y el chico 10; y Miss Simpatía. Me presenté al concurso de sombreros y en la segunda ronda quedé afuera. Tengo que hacerme uno porque el tema es que se tiene que hacer con material reciclado. Proponen confeccionar un sombrero con material reciclado. Pueden ser botellas de plástico, tapitas -como hizo una abuela- es decir, todo tipo de material que se pueda reutilizar”.





De pura modestia se demora en contar en aquellas disciplinas en las que tuvo un notable desempeño. Pero acceder a hacelo y cuenta: “Participé en el club Ferro en una pileta cerrada. No éramos muchos abuelos. No van muchos, no se animan. Somos siempre más mujeres que varones. Este año me tocó ganar. Estoy muy contenta porque le gané a la abuela de Bahía que nada muy bien". Olga participa en natación estilo croll y las competencias son de 25 metros”.





“En jabalina yo fui a acompañar a las abuelas de La Pampa -que nos hicimos amigas porque somos vecinas- y de Neuquén. Fue una de esas abuelas que me invitó el año pasado para que yo vaya a esas olimpiadas que no las conocía. Ellas sí compiten desde siempre tanto en su provincia como en su ciudad donde se organizan este tipo de eventos. Ellas participan de manera constante, siempre entrenan. Yo a ellas les llego a la cintura, son grandotas. Ellas se preparan todo el año para ir a las Olimpiadas. Hacen maratón, hacen posta cuatro por cuatro, y a veces, cuando no va alguna compañera de ellas, se enganchan con alguna otra provincia. También hacen lanzamiento de jabalina y maratón. Hasta el año pasado hicieron 3 mil metros y este año hicieron solo 2 mil metros porque el año pasado hubo una abuelita que se descompuso, entonces decidieron hacer menos metros” dice, pintando la escena con puntillosos detalles.

Luego agrega como fue que se inscribió en maratón, disciplina en la que también obtuvo un podio. “Y yo participé porque ellas (en alusión a sus pares de La Pampa y Neuquén) me entusiasmaron. En esa maratón me permitían hace trote -que es lo que yo puedo hacer- y caminar. Participé, llegué y quedé tercera y me traje una copita. Después participé en lanzamiento de jabalina. Probé un par de veces, porque hacía años que no tiraba jabalina. No estaba entrenada. Ahora pienso ponerme a entrenar. Y participé y me salió bien, me traje la copa” apunta.





Cabe recordar, tal como lo aportara Olga, que Madryn es una sede permanente de estas olimpiadas de la Terceraa Edad. Las organiza el municipio en coordinación con los centros de jubilados. Los Madrylenses se autodenominan como “la Capital de las Olimpiadas de la Tercera Edad”.





“El año próximo cumplen 30 años y van a hacer olimpiadas especiales y ya estamos invitados. Si estoy viva voy a ir. Me quiero preparar en jabalina y voy a tratar de perfeccionar el trote. Me gustaría si alguien de acá me puede acompañar. Porque en tejo por ejemplo, se compite en pareja damas y pareja mixto. Jugué con una abuela de Esquel, 80 años tiene la abuela. La acompañé y me gustó. Hicimos varias rondas hasta que quedamos eliminadas. Y después participe con un abuelo de Trevelin (Chubut). El año pasado ganamos pero este año no. La mayoría van en grupo. Por ejemplo Jujuy llevó 42 personas” acota Olga Collueque.-