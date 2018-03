Homenajearon a Norma Cappetta Jueza de Paz por 32 años en Choele Choel

El acto se desarrolló en la mañana del martes en la Sala de Reuniones del municipio de Choele Choel, donde fue homenajeada por el intendente Daniel Belloso, el intedente mandato cumplido Ricardo Calvo, Sebastian Altamiranda presidente del concejo deliberante, concejales, miembros del gabinete, personal de la policía rionegrina, compañeros y amigos.

“Me voy inmensamente feliz porque a lo largo de estos años hemos tratado de brindar todo nuestro apoyo a quienes han pasado por el juzgado”, dijo Cappetta sensiblemente emocionada.





También destacó “Ojala haya cumplido con el juramento que hice el 16 de marzo de 1972. Yo no soy oriunda de Choele Choel, pero por elección, me decidí por Choele, luego de que la vida me trajera aquí. La patria es grande, pero mi patria pequeña es Choele. Espero haberlos respetado, espero haberlos escuchado y actuado con imparcialidad, ojala hayan llegado mis palabras y mis acciones.”





“Esta tarea no se hace sola, se hace con el respaldo familiar y con el de los compañeros de trabajo y sin ellos yo no habría podido realizar esta tarea. Hay que tener la humildad de crear lazos con otras instituciones. Esta es una tarea que yo hice muy feliz” y luego agregó “gracias por este reconocimiento que es un mimo al alma”.



A partir del primer día hábil de abril, Flavia Agostinelli tomará posesión del juzgado ubicado en Rivadavia, entre Avellaneda y Alsina.





Choele Choel.- Después de 32 años al frente del Juzgado de Paz de esta localidad, Norma Cappetta se jubiló y por este motivo recibió un caluroso reconocimiento.