Mansilla abrió la última noche de la 5º Fiesta Provincial del Obrero Ferroviario

Darwin.- El Intendente Victor Hugo Mansilla abrió la noche de cierre de la 5º Fiesta Provincial del Ferroviario dirigiéndose a todos los presentes con palabras de agradecimiento hacia los mismos y en especial a la presencia de la diputada nacional Lorena Matzen y al acompañamiento del gobernador Alberto Weretilneck, quien estuvo presente en la noche del viernes. También agradeció la presencia de los intendentes de Coronel Belisle David Mendoza y Pablo Delgado de Luis Beltrán, concejales y representantes de instituciones.

Mansilla remarcó la importancia de la Fiesta del Ferroviario que identifica profundamente a todos los habitantes de la localidad remarcando en primer lugar, el trabajo diario de los ferroviarios de hoy y de los de ayer, recordando el momento de esplendor del ferrocarril y bogando porque algún día vuelva a pasar el tren de pasajeros. Al respecto señalo “este gobierno –nacional- que está haciendo mucho hincapié en el ferrocarril, está haciendo inversiones importantes, y está proyectada una gran inversión desde Bahía Blanca a Zapala, lo cual ojala se concrete porque eso nos va cambiar la historia a nuestro favor”.





Por otra parte el Intendente reconoció a “estos grandes ex ferroviarios que han hecho muchísimo por esta localidad, tenemos a alguien aquí, Don Salatino Mazzuli que aparte de ser ferroviario realizó un gran aporrte a la comunidad con su museo, recolectando piezas en el Bajo Gualicho. Don Salatino tiene 97 años y todavía está con proyectos como querer adquirir un terreno en la localidad para construir una casa acá en Darwin, eso habla de su gran fortaleza, la que siempre tuvo desde aquel 1948 cuando arribo en aquel tren”. También hizo mención al ex intendente y ex ferroviario Agostinelli que acompaño durante la velada del sábado.





Para culminar agradeció especialmente el acompañamiento de todas las instituciones locales que hacen posible la realización de la Fiesta quienes también acompañan en los objetivos que tenemos para que Darwin crezca para el bien común.-

Reconocimientos a Obreros Ferroviarios

Salatino Mazzuli





Raul Holzmann





Alejandro Fuentes





Emiliano Poggi





Nicolás López