Espacio INCAA Choele Choel





Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 - 20:00 hs

Valor de la entrada $ 40





LAS GRIETAS DE JARA





Dirección: Nicolás Gil Lavedra





Reparto: Oscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Sara Sálamo, Laura Novoa,Santiago Segura, Zoe Hochbaum





Sinopsis: Cuando la hermosa Leonor llega al estudio de arquitectura Borla y Asociados buscando a Nelson Jara, tanto Mario Borla como su socia Marta Hovart y Pablo Simó, el arquitecto más antiguo de la constructora, aseguran desconocer ese nombre por completo. Pero todos mienten. La verdad comienza a desentramarse a través de los recuerdos de Pablo Simó. Pablo debería llevar adelante el desagradable trabajo de lidiar con Nelson Jara, un indignado propietario del edificio lindante a una obra del estudio, damnificado por una grieta en la pared de su living provocada por un error en la construcción. Pero el temor y el nerviosismo que provoca en los tres involucrados la llegada de Leonor y su pregunta “¿qué pasó con Nelson Jara?” evidencian algo mucho más oscuro y sospechoso.

Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 - 22:00 hs

Valor de la entrada $ 100





UN LUGAR EN SILENCIO

Dirección: John Krasinski





Reparto: John Krasinski, Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cade Woodward,Evangelina Cavoli, Ezekiel Cavoli, Doris McCarthy





Sinopsis: Sigue la historia de una familia que vive en una casa en el bosque cuidándose de no emitir ningún sonido. Si no te escuchan, no pueden cazarte...

Viernes 13, Sábado 14 y Domingo 15 - 18:00 hs

Valor de la entrada $ 100





MAZINGER Z

Dirección: Junji Shimizu





Sinopsis: Cuando el malvado Doctor Hell ataca la Tierra, el poderoso robot gigante Mazinger Z se decide a detenerlo.