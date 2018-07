Cine en Vacaciones!

ESPACIO INCAA Choele Choel





Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 - 16:00 y 18:00 hs

Valor de la entrada $ 130





HOTEL TRANSYLVANIA 3 - 3D

Dirección: Genndy Tartakovsky





Reparto: Animation, Adam Sandler, Andy Samberg, Selena Gomez, Kevin James,Fran Drescher, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key,Jim Gaffigan, Kathryn Hahn, Chris Parnell, Joe Jonas, Mel Brooks





Sinopsis: Nuestra familia de monstruos favorita se embarca en un crucero de lujo para que por fin Drac pueda tomarse un descanso de proveer de vacaciones al resto en el hotel. Es una navegación tranquila para la pandilla de Drac, ya que los monstruos se entregan a toda la diversión a bordo que ofrece el crucero, desde el voleibol de monstruos y las excursiones exóticas, a ponerse al día con sus bronceados de luna. Pero las vacaciones de ensueño se convierten en una pesadilla cuando Mavis se da cuenta de que Drac se ha enamorado de la misteriosa capitana de la nave, Ericka, quien esconde un peligroso secreto que podría destruir a todos los monstruos.

​Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 - 20:00 hs

Valor de la entrada $ 60





RE LOCA





Dirección: Martino Zaidelis

Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana,Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal





Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Jueves 12, Viernes 13, Sábado 14, Domingo 15, Lunes 16 y Martes 17 - 22:00 hs

Valor de la entrada $ 100





12 HORAS PARA SOBREVIVIR: EL INICIO

Dirección: Gerard McMurray





Reparto: Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Lauren Vélez, Marisa Tomei,Melonie Diaz, Mo McRae, Steve Harris, Chyna Layne, Patch Darragh,Aaron V. Williamson, Qurrat Ann Kadwani, David Breda, Jessica Bell,Jermel Howard, Maria Rivera, Katina Forte, Christian Robinson, Katherine Fudge,Allen Wall, Christopher Fortin, Mugga, Robert Bozek, Justin Clarke, Rotimi Paul,Geoff Schuppert, Cloé Xhauflaire, John P. McGinty, Caitlyn Stephenson,Brandyn T. Williams, Peter Johnson, Gabriel Robere, Eric Witkowski





Sinopsis: Para mantener durante el resto del año la tasa de criminalidad por debajo del 1% los Nuevos Padres Fundadores de América ponen a prueba una teoría sociológica que da rienda suelta a todo tipo de agresiones durante una noche en una comunidad aislada. Pero cuando la violencia de los opresores se encuentra con la ira de los marginados, el vandalismo explota más allá de esas fronteras “experimentales” para extenderse por todo el país. Detrás de cada tradición hay una revolución. Descubre cómo toda una nación entera abrazó una brutal celebración anual: 12 horas de impunidad criminal. Bienvenidos a un movimiento que comenzó como un simple experimento: LA PRIMERA PURGA: LA NOCHE DE LAS BESTIAS.