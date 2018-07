ESPACIO INCAA Choele Choel





​Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 - 20:00 hs

Valor de la entrada $ 60





RE LOCA

Dirección: Martino Zaidelis





Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana,Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal





Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 - 17:30 hs

Valor de la entrada $ 130





JURASSIC WORLD,

EL REINO CAÍDO - 3D





Dirección: J.A. Bayona





Reparto: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, James Cromwell, Rafe Spall, Toby Jones,Justice Smith, Daniella Pineda, Ted Levine, Geraldine Chaplin, Jeff Goldblum,BD Wong, David Olawale Ayinde, Bobbi Jo Hart, Daniel Stisen, Robert Emms,Kamil Lemieszewski, Michael Papajohn, Peter Jason, Sean Gislingham, Max Baker,Faith Fay, Kevin Layne, Daniel Eghan, Ronan Summers, Deborah Rock,Charlie Rawes, Manoj Anand, Cory Peterson, Fran Targ, John Heartstone





Sinopsis: Una erupción volcánica amenaza a los dinosaurios restantes en la Isla Nublar, donde las criaturas han vagado libremente durante años tras de la desaparición del parque temático "Jurassic World". Claire Dearing, ex gerente del parque, ahora fundó el Grupo de Protección de Dinosaurios, una organización dedicada a intentar preservarlos. Cuando a Claire le ofrecen la oportunidad de rescatar algunos ejemplares de la isla, acude a Owen Grady, el ex entrenador de dinosaurios que trabajó en el parque, para que la ayude a evitar la extinción de los dinosaurios... Secuela de "Jurassic World".

Viernes 6, Sábado 7 y Domingo 8 - 22:00 hs

Valor de la entrada $ 130





ANT-MAN Y LA AVISPA - 3D

Dirección: Peyton Reed





Reparto: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michael Peña, Michelle Pfeiffer,Laurence Fishburne, Walton Goggins, Judy Greer, Randall Park,David Dastmalchian, Hannah John-Kamen





Sinopsis: Después de "Capitán América: Guerra Civil", Scott Lang lidia con las consecuencias de sus elecciones como superhéroe y padre. Mientras lucha por mantener un equilibrio entre su vida hogareña y sus responsabilidades como Ant-Man, se enfrenta a Hope van Dyne y al Dr. Hank Pym con una nueva misión urgente. Scott debe volver a ponerse el traje y aprender a luchar junto con La Avispa mientras el equipo trabaja en conjunto para descubrir secretos del pasado.