ESPACIO INCAA Choele Choel





Jueves 2, Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 - 22:00 hs

Valor de la entrada $ 100





EL AMOR MENOS PENSADO

Dirección: Juan Vera





Reparto: Ricardo Darín, Mercedes Morán, Claudia Fontán, Andrea Pietra, Luis Rubio,Jean Pierre Noher, Claudia Lapacó, Chico Novarro, Andrés Gil, Norman Briski,Juan Minujín, Gabriel Corrado, Andrea Politti





Sinopsis: Narra la historia de Marcos (Darín) y Ana (Morán), que llevan casados más de 25 años, pero entran en una crisis existencial que los lleva a separarse. La vida de solteros les parece fascinante y excitante al principio, pero pronto se torna también monótona para ella y pesadillesca para él.

Jueves 2, Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 - 20:00 hs

Valor de la entrada $ 60





RE LOCA

Dirección: Martino Zaidelis





Reparto: Natalia Oreiro, Diego Torres, Fernán Mirás, Pilar Gamboa, Hugo Arana,Gimena Accardi, Walter Cornás, Mago Radagast, Martín Garabal





Sinopsis: Taxistas, vecinos molestos, jefes dictatoriales, familiares egoístas, suegras, ex parejas, maridos vagos… Toda esa gente que día a día te enloquece. ¿Y si pudieras mandarlos al carajo? Un suceso inexplicable va a lograr que Pilar finalmente pueda hacer eso que todos soñamos pero no nos animamos a llevar adelante. Claro que liberarse de todas esas cosas que nos molestan no va a ser tan sencillo. Versión argentina de la exitosa película chilena 'Sin filtro' de Nicolás López.

Jueves 2, Viernes 3, Sábado 4 y Domingo 5 - 18:00 hs

Valor de la entrada $ 100





JÓVENES TITANES EN ACCIÓN

Dirección: Aaron Horvath, Peter Rida Michail





Sinopsis: Cuando los Jóvenes Titanes se enteran de que otros superhéroes de DC han realizado sus propias películas, estos buscaran encontrar en un viaje épico un director perfecto para su debut en la gran pantalla, pero un viejo enemigo tiene otras ideas planeadas para ellos.