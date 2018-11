Cine: Bohemian Rhapsody

Espacio INCAA Choele Choel





Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 - 22 hs

Valor de la entrada $100





BOHEMIAN RHAPSODY

Dirección: Bryan Singer





Reparto: Rami Malek, Joseph Mazzello, Ben Hardy, Gwilym Lee, Lucy Boynton, Aidan Gillen,Tom Hollander, Mike Myers, Allen Leech, Aaron McCusker, Jess Radomska,Max Bennett, Michelle Duncan, Ace Bhatti, Charlotte Sharland,Ian Jareth Williamson, Dickie Beau, Jesús Gallo, Jessie Vinning





Sinopsis: 'Bohemian Rhapsody' es una celebración del grupo Queen, de su música y de su extraordinario cantante Freddie Mercury, que desafió estereotipos e hizo añicos tradiciones para convertirse en uno de los showmans más queridos del mundo. La película plasma el meteórico ascenso de la banda al olimpo de la música a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, su crisis cuando el estilo de vida de Mercury estuvo fuera de control, y su triunfal reunión en la víspera del Live Aid, en la que Mercury, mientras sufría una enfermedad que amenazaba su vida, lidera a la banda en uno de los conciertos de rock más grandes de la historia. Refleja asimismo cómo se cimentó el legado de una banda que siempre se pareció más a una familia, y que continúa inspirando a propios y extraños, soñadores y amantes de la música hasta nuestros días.

Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 - 20 hs

Valor de la entrada $60





CAMINO SINUOSO

Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 - 18 hs

Valor de la entrada $130





EL CASCANUECES

Y LOS CUATRO REINOS - 3D

Dirección: Lasse Hallström, Joe Johnston





Reparto: Mackenzie Foy, Keira Knightley, Helen Mirren, Morgan Freeman, Eugenio Derbez,Matthew Macfadyen, Miranda Hart, Ellie Bamber, Misty Copeland, Omid Djalili,Meera Syal, Nick Mohammed, Charles Streeter, Gemma Wilks, Andrei Cotofan





Sinopsis: Versión de "El cascanueces". Todo lo que Clara quiere es una llave que abre una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida. En la fiesta anual de los Drosselmeyer encuentra una pista que le lleva a la llave, pero ésta desaparece en un mundo paralelo. Allí Clara conocerá a un soldado llamado Phillip, a una banda de ratones y a los que rigen los Tres Reinos: la Tierra de los Copos de Nieve, la Tierra de las Flores y la Tierra de los Dulces. Clara y Phillip tendrán que enfrentarse al Cuarto Reino, donde reside la cruel Madre Ginger, para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo.





Dirección: Juan Pablo KolodziejReparto: Juana Viale, Arturo Puig, Geraldine Chaplin, Gustavo Pardi, Antonio Birabent,Javier Drolas, Hugo Arana, María Marull, Carolina Barbosa, Eugenia Kolodziej,Gerardo Maleh, Juan Alari, Johnny Eric WalkerSinopsis: Mía Siero, una ex atleta olímpica es expulsada de una competición internacional por consumo de drogas no permitidas. Años después, y como consecuencia de esas sustancias en su cuerpo, sabrá que no puede tener hijos de forma natural. Esta noticia golpeará emocionalmente a Mía, al tiempo que se entera de que su padre está muriendo y deberá viajar a su ciudad natal para ordenar los trámites de herencia.